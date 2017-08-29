الطيبة: اصابة شاب (25 عاما) بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار

وصلت الشرطة الى مكان الحادث وشرعت التحقيق في اسباب الحادث، ولم تعرف حتى الان خلفية اطلاق الرصاص

تعرض مساء الثلاثاء ، شاب من الطيبة يبلغ من العمر (25 عاما) لاطلاق رصاص في المدينة، مما اسفر عن اصابته بجراح خطيرة نقل على اثرها الى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج.هذا وقد وصلت الشرطة الى مكان الحادث وشرعت التحقيق في اسباب الحادث، ولم تعرف حتى الان خلفية اطلاق الرصاص.

وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء الثلاثاء في الطيبة تواصل الشرطة اعمال البحث الواسعة والتحقيق في تفاصيل وملابسات تحويل مواطن من السكان هناك للعلاج بالمستشفى في كفار سابا وبحيث توصف حالته وعلى ما يبدو بالبالغة الخطورة والتحقيقات بكافة الملابسات التي لم تتضح اي من باقي معالمها بعد جارية ".