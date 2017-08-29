مصرع الشاب محمد سوريكي من الطيرة في حادث طرق قرب مفترق بيت بيرل

لقي الشاب محمد سوريكي البالغ من العمر (25 عاما) من سكان مدينة الطيرة مصرعه اثر حادث طرق وقع اثناء قيادته دراجة نارية حيث اصطدم بتراكتور على شارع 554 قرب بيت بيرل باتجاه الطيرة عصر اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:"نحو ساعات مساء اليوم الثلاثاء بالمركز على شارع رقم 554 قرب مفترق بيت بيرل بمنطقة كفار سابا اتجاه الطيرة وقع حادث طرقات تخلله اصطدام ما بين تراكتور ودراجة نارية مسفرا عن اصابة سائق الاخيرة, الشاب "محمد سويرخي " 25 عاما سكان الطيرة بالغا احيل على اثرها للعلاج بالمستشفى مع الاعلان لاحقا عن وفاته هناك مثاثرا بجروحه، هذا وتواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات".