رئيس مجلس كفرقرع يستنكر حرق سيارة رئيس بلدية باقة

المحامي حسن محمد عثامنة:

هذا الاعتداء الجبان من قبل أشخاص فقدوا المروءة والرجولة والنخوة على رئيس سلطة محلية أو أي مواطن آخر مهما كانت منزلته

اصدر المحامي حسن محمد عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع بيانا يستنكر من خلاله حادث حرق سيارة المحامي مرسي أبو مخ رئيس بلدية باقة الغربية فجر اليوم الثلاثاء.



المحامي حسن عثامنة

وجاء في بيان رئيس المجلس المحلي كفرقرع: ""باسم أعضاء وموظفي مجلس محلي كفرقرع وعموم أهالي القرية نعلن شجبنا واستنكارنا لما اقترفته أياد آثمة الليلة الماضية من جريمة حرق سيارة المحامي مرسي أبو مخ رئيس بلدية باقة الغربية، وإن المجلس المحلي يشجب ويستنكر هذه الأعمال التي يقف وراءها على ما يبدو أشخاص معدومي الضمير استغلوا ساعات الليل والناس نيام للقيام بهذا العمل الدنيء الذي يؤدي إلى زرع الفتنة والخلاف والشك بين أبناء مجتمعنا".

وأضاف البيان: "إنّ هذا الاعتداء الجبان من قبل أشخاص فقدوا المروءة والرجولة والنخوة على رئيس سلطة محلية أو أي مواطن آخر مهما كانت منزلته، هو أمر مستهجن ومدان، وهو مناف لتعاليم ديننا الحنيف وأخلاقنا الإسلامية التي علمنا إياها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال (مَنْ رَوَّعَ مُسْلِمًا رَوَّعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)".