أبل تحجب تطبيقات إيرانية واحتجاجات في طهران

وزير الاتصالات الايراني:

احترام حق المستخدمين مبدأ اساسي لم تحترمه أبل

احتج عدد كبير من الإيرانيين، بينهم وزير الاتصالات، على إلغاء شركة أبل الأميركية نحو عشرة تطبيقات بارزة مُصممة ومستخدمة في إيران من متجرها الإلكتروني.



شعار شركة آبل

حيث كتب وزير الاتصالات الايراني جواد آذري جهرمي في تغريدة له على موقع التغريدات الشهير تويتر إنّ: "احترام حق المستخدمين مبدأ اساسي لم تحترمه أبل".

ولاحقا أعلن جهرمي على حسابه على موقع الانستجرام أنّه "يتعاون مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف لحل هذه المسألة".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن شركة أبل قالت إنّ: "هذه التطبيقات لم تعد متوفرة في متجرها الإلكتروني بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران".

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