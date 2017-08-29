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فنانين فن عربي بالفيديو: جنات تدخل القفص الذهبي وحماقي يحيي الرقصة الأولى

فنانين

بالفيديو: جنات تدخل القفص الذهبي
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بالفيديو: جنات تدخل القفص الذهبي وحماقي يحيي الرقصة الأولى

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-08-29 16:52:20 A A

في ليلة من ألف ليلة وليلة، جمعت بين نجوم الفن والطرب والإعلام والسياسة والرياضة، وشهدت حضورا مكثفًا من ألمع نجوم مصر والمغرب زفّت الفناة المغربية جنّات على عريسها المصري المحامي محمد عثمان نعمان في سهرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.



هذا وقد أطلّت جنات فى حفل زفافها بإطلالة راقية ارتدت خلالها فستان زفاف أبيض وظهرت بشعر أشقر، حيث زفت جنات زفة مغربية مصرية تضم الراقصات بالشمعدانات والطرابيش، كما شهدت الزفة استبدال العروسين لمكان دبلة الخطوبة ليعلنا زواجهما. وغنت النجمة جنات لعريسها أغنية خاصة بمناسبة زفافهما أغنية "يا حمادة"، كلمات أيمن بهحت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، وقالت جنات لضيوفها بحفل زفافها إنها فخورة بوجودهم، وإن الفرح لن يكتمل إلا بوجودهم.

وأشعلت الديفا سميرة سعيد حفل زفاف النجمة جنات، بأغنية "هوا هوا"، كما غنت المطربة جنات أغنية "ما بلاش" مع محمد حماقى بعد أن طالبها بالصعود على مسرح الحفل للغناء. ثمّ رقصت جنّات وعريسها الرقصة الأولى على انغام أغنية محمد حماقي.
 

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