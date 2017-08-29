حاول اليوم لفت انتباه من حولك
مع مشاريع السكن بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!! بيت جاهز مجهّز ضمن إطار برنامج السعر للساكن يشمل: بيت بمساحة 120 متر مربع شرفة بمساحة
حاول اليوم لفت انتباه من حولك بأعمال المميزة، لا تترد بالقيام بأفضل الأمور.
عاطفيا: تخرج اليوم برحلة طويلة مع الشريك، استغلها لقضاء امتع الاوقات
مهنيا: موهبتك المميزة تلفت انتباه الإدارة اليك
صحيا: استشر طبيبك بكل تغيير يطرأ على صحتك
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