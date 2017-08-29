توبة/ كاظم ابراهيم مواسي
مع مشاريع السكن بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!! بيت جاهز مجهّز ضمن إطار برنامج السعر للساكن يشمل: بيت بمساحة 120 متر مربع شرفة بمساحة
لا شيءَ أحملُ في يدي
غيمٌ يمرُّ على غَدي
عمري على زمنٍ مضى
نحو الخشوعِ بمعبدي
صلّيتُ أشكرُ خالقي
وأتوبُ ..يصفو موردي
العفوُ يا ربّي إذا
طمعَ الفؤادُ بسؤددي
يكفي ضميري مسكنٌ
فيه القناعةُ سيّدي
أنتَ الكريمُ وحسبُنا
أنّا بهدْيكَ نقتدي
فاغفرْ لأفقرِ عابدٍ
زلّاتَهُ في المسجدِ
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