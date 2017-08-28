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فنانين فن عربي زينة تصف أحمد عز بالشيطان بعد رفض استئنافه على حكم ثبوت نسب توأمها

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المصرية زينة تصف أحمد عز بالشيطان
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زينة تصف أحمد عز بالشيطان بعد رفض استئنافه على حكم ثبوت نسب توأمها

نشرت زينة صورة لعز على انستغرام وعبّرت عن سعادتها بالحكم ووصفته بالشيطان، إلا أنّها عادت وحذفت المنشور بعد ساعات قليلة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-08-29 17:05:01 A A

قضت محكمة استئناف اﻷسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، الأحد، برفض الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين "عز الدين" و"زين الدين" توأم الفنانة زينة له.هذا، وقد نشرت زينة صورة لعز على انستغرام وعبّرت عن سعادتها بالحكم ووصفته بالشيطان، إلا أنّها عادت وحذفت المنشور بعد ساعات قليلة.

كانت محكمة استئناف الأسرة قد قضت فى 13 يناير 2016 بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز، وأسست المحكمة حكمها على شهادة شهود الفنانة زينة الذين قالوا إنّ عز وزينة قد تزوجا في حفل بفيلا شقيقتها نسرين بالرحاب.

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