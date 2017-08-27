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سيارات جديد السيارات أول صور لـPorsche Cayenne 2018

سيارات

أول صور لـPorsche Cayenne 2018
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أول صور لـPorsche Cayenne 2018

كشفت الصور أنّ السيارة الكروس أوفر المطوّرة ستأتي بتصميم خارجي متطور مألوف

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-08-28 07:42:54 A A

تمّ نشر أول صور مسرّبة لـسيارة Porsche Cayenne 2018 الجديدة والمرتقبة، وذلك قبل تقديم السيارة رسميًا 29 أغسطس/آب الجاري. هذا، وكشفت الصور أنّ السيارة الكروس أوفر المطوّرة ستأتي بتصميم خارجي متطور مألوف، والبداية مع الجزء الأمامي الذي يشمل شبكة تهوية محسنة مع مداخل هواء أكبر في الحجم ومصابيح نهارية LED أرفع مع مصابيح أمامية مألوفة وغطاء محرك جديد.



وفي الجزء الخلفي فكايين تحمل تصميم سقف انسيابي أكثر رياضية مع قاعدة عجلات أطول ونوافذ خلفية ربعية أصغر من السابق وبما يعطي للسيارة تصميم عضلي قوي. أما في مؤخرة السيارة فتوجد تغييرات أكبر مع مصابيح خلفية جديدة شبيهة بمصابيح باناميرا سبورت توريزمو. وبينما تصميم السيارة الخارجي يبدو مألوف لكايين السابقة فمقصورة السيارة جديدة تماماً ومزودة بتكنولوجيا راقية.

وفي الداخل يوجد فرش جلدي فاخر وتطعيمات من الخشب وعدادات جديدة مع شاشتين رقميتين جديدتين ونظام ترفيهي عريض الشاشة فوق الكونسول الوسطي, والتفاصيل سوف تعلن في الاسبوع المقبل ولكن يتوقع تقديم كايين بمحركات مستعارة من باناميرا وتشمل محرك V6 سعة 3 لتر بشاحن توربيني بقوة 330 حصان وعزم دوران 448 نيوتن متر ومحرك V6 سعة 2.9 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 440 حصان وعزم دوران 548 نيوتن متر . كما ستوجد نسخة أخرى هجينة من السيارة. 

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