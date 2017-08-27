وارسو.. عاصمة بولندا وأكبر مدنها

يُطلق على وارسو أيضًا اسم فرصوفيا أو فارسوفيا. وارسو هي من المدن العالمية التي تُعتبر من أهم المقاصد السياحية الدولية ومركزًا اقتصاديًا هامًا في أوروبا الوسطى والشرقية

يطير بكم العرب.كوم اليوم إلى مدينة وارسو، عاصمة بولندا (بولونيا) وأكبر مدنها. تبلغ مساحة المدينة 516.9 كيلومتر مربع، في حين تجمع المدينة يغطي 6،100.43 كيلو متر مربع. وتقع على نهر فيستولا ما يقرب من 260 كيلومترا من بحر البلطيق وعلى مسافة 300 كيلومتر من جبال الكاربات. وهي واحدة من أكبر 10 مدن في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان.





ويُطلق على وارسو أيضًا اسم فرصوفيا أو فارسوفيا. وارسو هي من المدن العالمية التي تُعتبر من أهم المقاصد السياحية الدولية ومركزًا اقتصاديًا هامًا في أوروبا الوسطى والشرقية.



تُعرف أيضًا باسم "مدينة العنقاء" لأنها شهدت الكثير من الحروب في تاريخها. وأبرزها الحرب العالمية الثانية حيث أضطرت المدينة إلى إعادة بناء نفسها، حيث تم تدمير 80% من مبانيها. في 9 تشرين الثاني 1940 تم منح المدينة أعلى وسام عسكري "Virtuti Militari" في بولندا لبطولتها، ولحصار وارسو (1939).



وتعج العاصمة البولندية بالقصور والمتنزهات الخضراء. هذا إلى جانب المواصلات العامة - من الأوتوبيسات والمترو والترام والحافلات الكهربائية - تسهل الوصول إلى هذه الأماكن. هذا ويمكنك أن ترى المدينة على امتداد بصرك من قصر الثقافة والعلوم الضخم. تمتع بزيارة القلعة الملكية والأزقة المصممة على الطراز القوطي والمرصوفة بالحصى وقصور المدينة القديمة المبنية على الطراز الباروكي، والتي تم تدميرها على يد القوات الألمانية ولكن أعيد بناؤها في الوقت الراهن ببراعة فنية. ومن المعالم السياحية للمدينة القديمة النصب التذكاري الذي يثير المشاعر لانتفاضة وارسو وحدائق كراسينسكي باهرة الجمال. وبالتنزه سيرًا على الأقدام في الطريق الملكي يمكنك أن ترى أفضل معالم مدينة وارسو.