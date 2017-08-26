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مجتمع قصة من الحياة شابة (23 عامًا): لون بشرتي الغامق سبب رفض والدة حبيبي لي

مجتمع

شابة: لون بشرتي الغامق سبب رفض والدة حبيبي لي
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شابة (23 عامًا): لون بشرتي الغامق سبب رفض والدة حبيبي لي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-08-27 07:28:03 A A

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الرسالة كالتالي:

 انا شابة عمري 23 عامًا، للمرة الاولى في حياتي أتعرض لموقف مثل هذا إذ أني أحببت شابا يتعلم معي وهو احبني كثيرًا، أنا امتلك بشرة سمراء داكنة، أراد حبيبي أن يعرفني على والدته عندما التقينا في مكان عام ورأيتني قالت بأنها مستعجلة ويجب أن تذهب في الحال، اتضح لي فيما بعد أنها لا تريد أن تقابلني بعد أن رأتني وذلك لأن بشرتيسمراء داكنة وهي لا تريد لابنها زوجة سمراء! جرحت كثيرًا من داخلي! حبيبي اعتذر لي كثيرًا عن تصرفها وقال لي بأنه يحبني ولكني لا أريد أن اتسبب بمشاكل مع والدته كيف أتصرف ؟


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