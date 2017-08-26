الليمون والثوم.. مكونان سحريان لخسارة الوزن الزائد

تناولي هذا المشروب على الريق لمدة أسبوعين وستلاحظين كيف ستخف دهون البطن بشكل ملحوظ!

دهون البطن أزمة حقيقية تعاني منها النساء والصبايا، والوصول للوزن المثالي والتمتع بجسم رشيق خال من العيوب هو حلم كل فتاة. موقع العرب.كوم يقدّم لكم اليوم سرّا صغيرًا لكنه فعّال جدًا للتخلص من دهون البطن في أسبوعين على الأكثر، وتعتمد الوصفة على الليمون والثوم.. تابعي معنا وتناولي هذا المشروب على الريق لمدة أسبوعين وستلاحظين كيف ستخف دهون البطن بشكل ملحوظ!





صورة توضيحية

المقادير

كوب ماء

عصير 1 ليمونة

3 فصوص ثوم

طريقة التحضير

- قومي بتدفئة كوب الماء

- اضيفي إليه عصير الليمون

- اطحني فصوص الثوم وضعيها في المزيج وقلبيها ثم اشربيها.

- يمكنك بلع فصوص الثوم ثم شرب الوصفة الطبيعية لتقليل دهون البطن.