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مطبخ مقبلات كرات البطاطا بجبنة الشيدر..صحتين وهنا

مطبخ

كرات البطاطا بجبنة الشيدر..صحتين وهنا
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كرات البطاطا بجبنة الشيدر..صحتين وهنا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-08-26 10:28:44 A A

المقادير

- البطاطا : 6 pcs (مسلوقة ومقّشرة)
- ملح : ملعقة صغيرة
- حليب : كوب (سائل)
- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة
- الزبدة : 100 gr (مذوبة)
- جبنة شيدر : نصف كوب
- كورن فليكس : كوب (مطحون)


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1. نهرس البطاطا في وعاٍء كبیر مع الملح، الحلیب، البصل وربع كوب من الزبدة ونخلطه جيدا.
2. نقطع الجبنة الشيدر إلى مكّعبات متوّسطة الحجم لحشو عجينة البطاطا.
3. نشكل مزيج البطاطا إلى كرة و احشيها بمكعب الجبنة مع الحفاظ على شكل الكرة.
4. نغمس كرات البطاطا المحشية بالجبنة بالكورن فليكس المطحون.
5. ندهن الكرات بربع كوب الزبدة المتبّقي.
6. نصف كرات البطاطا في صینیة فرن ثّم نخبزها لمّدة 20 دقیقة على نار حامية.

 

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