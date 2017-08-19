يلا نقرأ معلومات عامة رياضية

بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)

- البرازيل أكثر الدول فوزاً في بطولات كأس العالم.

- الموطن الأصلي للتايكواندو هو كوريا.

- بريطانيا هي أول دولة عرفت كرة القدم.

- الموطن الأصلي للبيسبول هو الولايات المتحدة الأمريكية.

- الأورغواي هي أول دولة فازت في بطولة كأس العالم بكرة القدم.



صورة توضيحية