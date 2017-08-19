اغلاق
اغلاق
اولاد معلومات عامة يلا نقرأ معلومات عامة رياضية

اولاد

يلا نقرأ معلومات عامة رياضية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

يلا نقرأ معلومات عامة رياضية

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-08-30 14:29:48 A A

- البرازيل أكثر الدول فوزاً في بطولات كأس العالم.

- الموطن الأصلي للتايكواندو هو كوريا.

- بريطانيا هي أول دولة عرفت كرة القدم.

- الموطن الأصلي للبيسبول هو الولايات المتحدة الأمريكية.

- الأورغواي هي أول دولة فازت في بطولة كأس العالم بكرة القدم.


صورة توضيحية

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: القلب الواحد توزع لحوم على العائلات | [2 قراءة]
2 الطيبة: اصابة شاب (25 عاما) بجراح خطيرة بعد تعرضه | [2 قراءة]
3 حادث طرق في كريات شمونة | [2 قراءة]
4 كفركنا: المحكمة شطبت طلب ايقاف بناء مركز الشرطة | [2 قراءة]
5 تجهيزات الشرطة عشية عيد الأضحى المبارك | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab