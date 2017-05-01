فيديو: البروفيسور أحمد عيد من دبورية يقوم بايقاد شعلة الاستقلال لدولة اسرائيل

يعرف عن البروفيسور عيد أنّه "من دعاة السلام بين الشعبين اليهودي والعربي، ويقدّم العلاج للمرضى العرب واليهود من كافة الشرائح

جرت مساء الاثنين في جبل هرتسل في القدس احتفالات "يوم الاستقلال الـ69 لدولة اسرائيل". وكان قد تمّ اختيار البروفيسور أحمد عيد ، وهو في الأصل من دبورية، من بين الأشخاص لايقاد الشعلة من بين 14 شخصا اخر .

يذكر أنّ البروفيسور عيد يبلغ من العمر 67 عامًا، وهو جراح متخصص ومدير قسم الجراحة العامة في مستشفى هداسا هار هتسوفيم في القدس، ويعتبر من كبار الجراحين المتخصصين في إسرائيل. وتخرّج البروفيسور أحمد عيد من الجامعة العبرية ويسكن في مدينة القدس منذ سنوات طويلة.

ويعرف عن البروفيسور عيد أنّه "من دعاة السلام بين الشعبين اليهودي والعربي، ويقدّم العلاج للمرضى العرب واليهود من كافة الشرائح. وقد تمّ اختياره من قبل لجنة اختيار الشخصيات لايقاد الشعلة لكفائته ودوره ورسالته التي يقدّمها من خلال عمله"، كما جاء في بيان وزارة الثقافة والرياضة.