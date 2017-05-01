عرعرة: الحركة الأسيرة تنظم وقفة إحتجاجية تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام

حيا المشاركون في الوقفة اسرى الحرية مرسلين اليهم تحية شكر وعرفان على وقفتهم الوطنية المشرفة

ضمن سلسلة فعالياتها ونشاطاتها الجماهيرية والشعبيّة نظمت الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني وقفة احتجاجية تضامنية مساء اليوم الاثنين، عند مدخل بلدة عرعرة على شارع 65 شارع وادي عارة.





المشاركون في الوقفة حملوا صور الاسرى مطالبين الحرية من خلال الشعارات الداعمة والمناصرة لنضال أسرى الحرية معبرين عن تضامنهم مع اسرى الحرية وعن استيائهم وامتعاضهم الشديد لسياسة الظلم التي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية وعلى رأسها سلطة السجون على حد تعبيرهم. كما وحيا المشاركون في الوقفة اسرى الحرية مرسلين اليهم تحية شكر وعرفان على وقفتهم الوطنية المشرفة.



صور خلال المظاهرة