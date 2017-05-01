فرنسا: مظاهرات نقابيّة حاشدة ومتعارضة وإشعال النيران في الشوارع بشأن مرشحي الرئاسة

بعد 15 عاما على صدمة وصول الرئيس السابق للجبهة الوطنية إلى عتبة قصر الإليزيه، تنقسم النقابات حول تعليمات التصويت وشعار التعبئة التقليدية بمناسبة عيد العمال

صرّحت إحدى الصحف الفرنسيّة اليوم الاثنين أنه وقبل أيام قليلة من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ومع إحتدام المنافسة بين المرشحين، المستقل إيمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبان، تشهد البلاد مظاهرات وتعبئة نقابية كبيرة في عيد العمال والذي يُصادف اليوم اي الأوّل من أيّار، لتأييد المرشحين أو الاحتجاج على وصولهما للدور الثاني.





صور خلال المظاهرات

الجدير بالذكر أنه وقبل ستة أيام من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، سيكون موعد الأول من أيار/مايو الاثنين مناسبة للعديد من الفرنسيين لإظهار معارضتهم للمرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية، فيما يواصل كل من إيمانويل ماكرون ومارين لوبان حملتهما.

كما ويبدو جليا أن وحدة موقف النقابات عام 2002 بعد تأهل جان ماري لوبان والد مارين لوبان إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لم تعد قائمة هذه السنة. بعد 15 عاما على صدمة وصول الرئيس السابق للجبهة الوطنية إلى عتبة قصر الإليزيه، تنقسم النقابات حول تعليمات التصويت وشعار التعبئة التقليدية بمناسبة عيد العمال.