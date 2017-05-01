ديبالا: 2017 قد يكون عام اليوفي ونحنُ نؤدي بشكل جيد جدًا في جميع المسابقات

باولو ديبالا:



هذا قد يكون عامنا، نحن نؤدي بشكل جيد جدًا في جميع المسابقات التي نشارك فيها

يتمنى الأرجنتيني باولو ديبالا ، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مشيرًا إلى أن هذا العام قد يكون عام اليوفي.



باولو ديبالا

هذا، ويحل يوفنتوس ضيفًا على منافسه موناكو الفرنسي، بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من عمر دوري الأبطال.

وقال ديبالا، في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي "هذا قد يكون عامنا، نحن نؤدي بشكل جيد جدًا في جميع المسابقات التي نشارك فيها". وأضاف الدولي الأرجنتيني "في دوري الأبطال لن يكون الأمر سهلاً؛ لأن هناك ثلاثة فرق أخرى، مثلنا، يريدون الفوز باللقب، لكننا سنقدم كل شيء".

وتابع "الفوز بالبطولة سيكون هدفًا تحقق لأنه ضمن طموحاتي، كما هو الحال بالنسبة لزملائي في الفريق". وواصل "هناك لاعبين في يوفنتوس يستحقون هذه المكافأة، لقد كانوا هنا لفترة طويلة وقدموا الكثير على مر السنين، مثل بوفون وبونوتشي وبارزالي وكيلليني".