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رياضة وشباب رياضة عالمية كارفخال: أتمنى التوفيق لجريزمان لكن ليس غدًا!

رياضة وشباب

كارفخال: أتمنى التوفيق لجريزمان لكن ليس غدًا
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كارفخال: أتمنى التوفيق لجريزمان لكن ليس غدًا!

داني كارفخال:

أنا محظوظ لأني استمتعت بـ15 مباراة ديربي غدًا هو أكثر من مجرد ديربي، إنه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-05-01 18:45:08 A A

أكد داني كارفخال ، ظهير أيمن فريق ريال مدريد الإسباني، رغبة الميرينجي في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية على التوالي.


من اليمين - داني كارفخال

ويستضيف ريال مدريد غريمه أتلتيكو، غدًا الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال كارفخال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا محظوظ لأني استمتعت بـ15 مباراة ديربي، غدًا هو أكثر من مجرد ديربي، إنه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إن كان يجب عليك أن تزن أحدًا فقم بالنظر لأهدافه، نحن في كل سنة لدينا أهداف جديدة، نريد الوصول لنهائي كارديف وتحقيق الليجا".

وإختتم قائلا: "يجب أن نكون بقمة التركيز فهو مفتاح الفوز في ملعبنا، ثم نجبرهم على الهجوم في ملعبهم، أتلتيكو سيستخدمون أسلحتهم ونحن كذلك.. هو نصف نهائي جديد لا علاقة له بالماضي، كل منا يريد الوصول إلى نهائي كارديف".

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