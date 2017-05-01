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أخبار محليات الشرطة: إلقاء القبض على ثلاثة مشتبهين من العفولة كانوا بطريقهم لتنفيذ جريمة

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الشرطة: اعتقال 3 مشتبهين كانوا بطريقهم لتنفيذ جريمة
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الشرطة: إلقاء القبض على ثلاثة مشتبهين من العفولة كانوا بطريقهم لتنفيذ جريمة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تمّ اليوم عبر محكمة الصلح في الناصرة تمديد فترة اعتقال المشتبهين الثلاثة حتى 03.05 الجاري على ذمة التحقيقات الجارية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-05-01 15:08:54 A A

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة ، لوبا السمري، بيانًا  وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"تواصل الشرطة التحقيق في ملف نوايا ثلاثة مشتبهين، وهم مشتبهان ومشتبهة في العشرينات من اعمارهم من الوسط اليهودي سكان العفولة ، والذين تمّ ضبطهم، مساء أمس الأحد، وهم يتجولون في انحاء المدينة هناك بصورة مريبة، حيث كان المشتبهين يعتمران قبعات اخفت معالم وجوههما ومسدس وهمي بحوزتهما، الى جانب قفازات وقناع وجه وحيث ترجح الشرطة انهم كانوا بطريقهم لتنفيذ جريمة. هذا وتمّ اليوم عبر محكمة الصلح في الناصرة تمديد فترة اعتقال المشتبهين الثلاثة حتى 03.05 الجاري على ذمة التحقيقات الجارية"، إلى هنا بيان الشرطة.

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