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تكنولوجيا تطبيقات جديدة تطبيق Hacked يسمح بمعرفة تسريب بياناتك على الإنترنت

تكنولوجيا

تطبيق Hacked يسمح لك بمعرفة تسريب بياناتك
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تطبيق Hacked يسمح بمعرفة تسريب بياناتك على الإنترنت

تطبيق "Hacked?" يتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانت حساباتهم قد تم تسريبها ضمن عمليات الاختراق للمواقع والخدمات الشهيرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-05-01 16:55:31 A A

تكثر في الآونة الاخيرة عمليات تسريب جديدة تتضمن أسماء وكلمات مرور لبعض المواقع والخدمات، بما في ذلك تسريبات لخدمات شهيرة كان من ضمنها تسريب حوالي 68 مليون حساب في خدمة دروب بوكس، العام الماضي. والجديد أنّ تطبيق "Hacked?" يتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانت حساباتهم قد تم تسريبها ضمن عمليات الاختراق للمواقع والخدمات الشهيرة، وهل تم نشر اسم المستخدم وكلمة المرور على العلن.


صورة توضيحية

يذكر أنّ تطبيق Hacked? متوفر مجاناً على متجر جوجل بلاي. ويتسح للمستخدمين البحث في قاعدة بيانات موقع Have I been pwned الذي يضم أكبر قاعدة للبيانات المسربة على شبكة الإنترنت بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني واسم المستخدم وكلمات المرور.
كل ما عليك فعله هو إضافة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني في الخانة المخصصة ومن ثم معرفة حالة حسابك الأمنية. ويتيح لك التطبيق أيضاً فحصا يوميا أو أسبوعيا لحالة الحساب، بحيث ستتلقى تنبيهات مباشرة في حال تعرض حسابك إلى خرق أمني في خدمة معينة أو موقع.

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