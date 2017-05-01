تدشين مبنى جديد لأقسام الهندسة والرفاه الاجتماعي وقسم الصحة في مجلس كفرقرع

المحامي حسن محمد عثامنة رئيس المجلس المحلي:



نسعى لإحداث نقلة نوعية في مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع مجالات ونواحي الحياة، من خلال تحسين ظروف المكاتب والمبنى

أكد المحامي حسن محمد عثامنة، رئيس مجلس محلي كفرقرع ، على "حرص المجلس المحلي على تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين، احتياجات البناء والبنية التحتية والرفاه الاجتماعي". وجاء ذلك خلال كلمة خاصة، صباح الاحد، أمام جمهور الموظفات والموظفين خلال الاحتفال بتدشين مبنى جديد لأقسام الهندسة والرفاه الاجتماعي وقسم الصحة في مجلس محلي كفرقرع المقام شمالي مبنى المجلس المحلي بتكلفة وصلت الى 5 مليون شيقل.





خلال الاحتفال بتدشين المبنى الجديد



وشدد رئيس المجلس المحلي خلال كلمته على أنّ "المجلس يسعى لإحداث نقلة نوعية في مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع مجالات ونواحي الحياة، من خلال تحسين ظروف المكاتب والمبنى لتحسين وتطوير ظروف العمل للموظفين وامكانيه وصول المواطنين للأقسام المختلفة".



كما وقدم رئيس المجلس المحلي شكره وتقديره لموظفي المجلس المحلي وعلى راسهم محاسب المجلس المحلي نضال مصالحة، وموظفات قسم الحسابات: فتحية مدلج وبيندا فنادقة ومريانا عبادي، وسامي زيد مدير قسم المشتريات بالمجلس المحلي، وموظفي قسم الهندسة وخصوصا سفيان عسلي، ولكل من عمل وساهم في انجاز هذا المشروع والذي سيساهم في احداث قفزة نوعية ومهنية بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. كما وشكر المقاول المنفذ مروان مدلج على المجهود الخاص في اتمام المشروع بأرقى مستوى.



هذا، وقد قدّم عصام مصاروة مدير قسم الرفاه الاجتماعي، وأحلام يعقوب مهندسة المجلس المحلي شكرهما لرئيس المجلس المحلي المحامي حسن عثامنة على "جهوده المباركة لانجاز هذا المشروع، وعلى دوره القيادي والريادي في قيادة كفرقرع للعلو والتطور والازدهار في جميع مجالات وميادين الحياة".



المحامي حسن محمد عثامنة، رئيس مجلس محلي كفرقرع