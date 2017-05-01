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أخبار محاكم وجنائيات الجنوب: لائحة اتهام ضد مشتبه تزعم اكبر عصابة سرقة خراف وماشية

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مدن الساحل الجنوب: لائحة اتهام ضد مشتبه تزعم اكبر عصابة سرقة
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الجنوب: لائحة اتهام ضد مشتبه تزعم اكبر عصابة سرقة خراف وماشية

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

من المقرر التقدم ضده اليوم الاثنين عبر المحكمة المركزية في بئر السبع في لائحة الاتهام جنبا للتحقيقات الجارية بحق باقي المشتبهين من اعضاء العصابة 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-05-01 15:25:19 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال شاب من سكان أبو كف في ضواحي النقب في العشرينات من عمره مشتبه بتزعم أكبر عصابة سرقة خراف وماشية في الجنوب والذي كانت قد القت الشرطة القبض عليه يوم 20.04 الفائت عن ضلوعة وآخرين مشتبهين من اعضاء عصابته في ليلة 22.03 الفائت بسرقة 22 خروفا من حظيرة في بلدة سديه دافيد الاسرائيلية في الجنوب هاربين وسط قيام قوات شرطة حرس الحدود بتعقب آثارهم واضعين حواجز متنقلة حتى شارع رقم 40 حيث قام الشاب المشتبه المركزي سائق السيارة المحملة بالخراف المسروقة باقتحام الحاجز مرتطما بسيارات الشرطة مترجلا والاخرين وهاربا واياهم تاركين السيارة المحملة حتى توصلت الشرطة خلال تحقيقاتها الحثيثة لاعتقاله متمكنة من جمع قاعدة ادلة راسخة ضده بواقعة السرقة الاخيرة من سديه دافيد وبتعمد الحاق اضرار بسيارات والحاق اضرار عن سابق قصد وترصد وغيرها من المقرر التقدم ضده اليوم الاثنين عبر المحكمة المركزية في بئر السبع في لائحة الاتهام جنبا للتحقيقات الجارية بحق باقي المشتبهين من اعضاء العصابة"، وفقا للبيان.

صور من المكان- تصوير: الشرطة 

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