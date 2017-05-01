باب العامود: الشرطة تفضّ مسيرة غير قانونية دعما للاسرى

لوبا السمري:



تم توقيف مشتبهة مقدسية على ما يبدو منظمة النشاط المحورية لم تنصاع لتعليمات الشرطة وأخلت بالنظام العام جنبا لتفريق الاخرين

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "ظهيرة اليوم الاثنين في القدس الى باب العامود وصلت مجموعة من المقدسيين وغيرهم قاصدين القيام باحتجاج والخروج في مسيرة غير قانونية دعما للاسرى الفلسطينيين محاولين القيام بأعمال استفزازية ومرتدين سترات حملت صور اسرى وبالتالي ووفقا للمقتضى قامت قوة من الشرطة التي تواجدت هناك بالاعلان عبر مكبرات الصوت عن عدم قانونية المسيرة غير المرخصة آمرين مشاركيها بالتفرق مع توقيف مشتبهة مقدسية على ما يبدو منظمة النشاط المحورية لم تنصاع لتعليمات الشرطة وأخلت بالنظام العام جنبا لتفريق الاخرين وعودة الهدوء ليسود المكان"، وفقا للبيان.



وأضافت السمري: "والى كل ذلك ليس من النافلة تأكيدنا مواصلة عمل الشرطة ضد أي محاولة للخروج بتظاهرة غير قانونية من قبل اي طرف أو جهة كانت ولا بأعمال استفزازية أيا كانت اشكالها وصورها بحزم وصرامة ومن دون أي محاباة أو استثناءات ما كانت"، وفقا للبيان.