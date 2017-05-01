اندلاع حريق في منزل في الناصرة وتعاون المواطنين في اخماده

كايد ظاهر:

يتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي في بيانه اليوم الاثنين أن "حريقًا شبّ في منزل في مدينة الناصرة حيث هرعت طواقم اطفاء وانقاذ ووصلت الى المكان واتضح أن السكان تمكنوا من اخماد الحريق فيما قامت الطواقم بإخماد نهائي للنيران واخراج الدخان الكثيف من المكان. كما ويتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق"، وفقا للبيان.