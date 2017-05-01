اغلاق
اغلاق
أخبار محليات اندلاع حريق في منزل في الناصرة وتعاون المواطنين في اخماده

أخبار

الناصرة والقضاء اندلاع حريق في منزل في الناصرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اندلاع حريق في منزل في الناصرة وتعاون المواطنين في اخماده

كايد ظاهر: 

يتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-05-01 13:47:02 A A

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي في بيانه اليوم الاثنين أن "حريقًا شبّ في منزل في مدينة الناصرة حيث هرعت طواقم اطفاء وانقاذ ووصلت الى المكان واتضح أن السكان تمكنوا من اخماد الحريق فيما قامت الطواقم بإخماد نهائي للنيران واخراج الدخان الكثيف من المكان. كما ويتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق"، وفقا للبيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 7 من مسلسل رائحة الإبن مترجمة | [738 قراءة]
2 رمات غان: اعتقال عجوز بشبهة الاعتداء جنسيا على عابرات | [420 قراءة]
3 العشق المر الحلقة 26 مدبلجة 2017 | [349 قراءة]
4 وزير الإقتصاد في زيارة خاصة لمدينة باقة الغربية | [221 قراءة]
5 ليبرمان يرفض طلب النائب جبارين تعويض عائلة دوابشة | [186 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
2 انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية | [0 مشاركة]
3 الحلقة الحادية والثلاثون من مسلسل في الداخل مترجمة | [0 مشاركة]
4 النقب: إصابة طفلة بحروق جراء إنسكاب مياه مغلية | [0 مشاركة]
5 حادث طرق بين 3 سيارات في الرينة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب