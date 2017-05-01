هيئة الأسرى: تفاقم الوضع الصحي للأسير كريم يونس والمركزية تمتنع عن إعطاء رد واضح في التماسه

مبادرة "إضراب الحرية والكرامة" في بيانها:

المحكمة أعطت مهلة لإدارة مصلحة السجون للرد خطياً على قضية زيارة الأسير يونس حتى يوم الخميس المقبل

علامات إعياء وتعب شديد كانت واضحة على الأسير يونس، الذي فقد 10 كغم من وزنه منذ بداية الإضراب

أفادت مبادرة "إضراب الحرية والكرامة" الفلسطينية في رام الله من خلال بيان صحفي لها، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه "قال محاميا هيئة الأسرى، يامن زيدان وسليمان شاهين، إن المحكمة المركزية في حيفا لم تعطِ رداً واضحاً على الالتماس الذي قُدم باسم عميد الأسرى كريم يونس للسماح بزيارته، حيث رفضت الالتماس تقنياً وقبلته بشكل جزئي"، بحسب البيان.





صورة حديثة للأسير كريم يونس في المحكمة





ونقلت اللجنة الإعلامية للإضراب عن المحاميين، أنّ "المحكمة أعطت مهلة لإدارة مصلحة السجون للرد خطياً على قضية زيارة الأسير يونس حتى يوم الخميس المقبل"، وفقًا للبيان.



وجاء في البيان أيضًا:"وتعقيباً على ذلك، أكد المحاميان أنّ "هذا القرار يعني مماطلة أكبر في عدم السماح للمحامين بزيارة المضربين عن الطعام منذ (15) يوماً، وأن هناك سياسة واضحة وممنهجة تجاه المضربين بعزلهم وحجبهم عن الخارج، رغم أننا استطعنا خلال عقد جلسة الأمس كسر ما تصر عليه إدارة السجون من عزل صوت الأسير يونس ورفاقه"، بحسب البيان.

يذكر أنّ محاميي هيئة شؤون الأسرى يامن زيدان وتميم يونس، كانا قد أوضحا أنّ "الأسير كريم يونس بدا بوضع صحي متدهور، بعد أن عُقدت له جلسة في المحكمة المركزية في حيفا يوم أمس الأحد"، وأوضح المحاميان للجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، أنّ "علامات إعياء وتعب شديد كانت واضحة على الأسير يونس، الذي فقد 10 كغم من وزنه منذ بداية الإضراب في 17 من أبريل/ نيسان 2017"، وفقًا لبيان صادر عن مبادرة "إضراب الحرية والكرامة".