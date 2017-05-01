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فنانين فن عربي المصرية الجميلة سارة سلامة بجلسة تصوير جديدة

فنانين

المصرية سارة سلامة بجلسة تصوير جديدة
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المصرية الجميلة سارة سلامة بجلسة تصوير جديدة

 

تميزت الجلسة بالألوان الزاهية، حيث سيطر عليها اللون السماوي المبهج، وارتدت فيها فستان قصير وحذاء رياضي بسيط

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-05-01 16:55:30 A A

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة للممثلة المصرية سارة سلامة، من آخر جلسة تصوير خضعت لها مع المصوّر المصري الشهير محمود عاشور. حيث وصفها البعض بأنها جريئة ومثيرة، والبعض الآخر اعتبرها جميلة وتعكس براءة سارة.



وتميزت الجلسة بالألوان الزاهية، حيث سيطر عليها اللون السماوي المبهج، وارتدت فيها فستان قصير وحذاء رياضي بسيط.

ويشار أخيرًا إلى أنّ سارة سلامة منشغلة بتصوير مشاهدها من مسلسل "لأعلى سعر" للحاق بالموسم الرمضاني القريب، وهو من بطولة نيللي كريم، زينة، أحمد فهمي، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب.

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