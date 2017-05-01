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فنانين فن عربي استمعوا - نجوى كرم تتحدى الدنيا من أجل حبيبها

فنانين

استمعوا - نجوى كرم تتحدى الدنيا من أجل حبيبها
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استمعوا - نجوى كرم تتحدى الدنيا من أجل حبيبها

 

الأغنية الجديدة  بعنوان "الدنيا اتحديت" من كلمات منير أبو عساف، ألحان وسام الأمير وتوزيع طوني سابا

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-05-01 18:45:08 A A

بعد مرور أسبوعين على إطلاق أغنيتها "تعا بورد بقلبي"، التي أهدتها إلى شقيقها المتوفي، عادت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لتطلق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الدنيا اتحديت" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. وهي أغنية من كلمات منير أبو عساف، ألحان وسام الأمير وتوزيع طوني سابا.

يذكر أنّ كرم أطلت على جمهورها مساء الأحد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، في بث مباشر حيث خصصت نصف ساعة للاجابة عن أسئلة جمهورها، مؤكدة عودتها إلى الغناء بعد توقفها منذ وفاة شقيقها. وهي كانت غنت للمرة الأول في حلقة السبت، في 29 نيسان، من برنامج Arabs Got Talent للمشترك بيار جعجع، بعد 60 يوماً من الانقطاع عن الغناء، كما قالت.

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