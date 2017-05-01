ما هو سبب إلغاء حفل النجمة مايا دياب في الأردن؟

أكّدت مايا أنّ "سوء التنظيم وعدم الاتزام بالعقد المبرم مع الجهة المنظّمة للحفل هو السبب"

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب على نشر توضيح مفصّل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سبب الغاء حفلها الذي كان مقررًا في مدينة العقبة السياحية الأردنية قبل يومين. وأكّدت مايا أنّ "سوء التنظيم وعدم الاتزام بالعقد المبرم مع الجهة المنظّمة للحفل هو السبب".





مايا دياب



وورد في التوضيح ما يلي:"في ضوء إلغاء حفل الفنانة مايا دياب الذي كان من المقرر اقامته هذه الليلة ضمن مهرجان شاطئ سارايا، نيابة عن مايا دياب نفسها وسارايا العقبة، الراعي الرئيسي ومؤمّن مكان الحفل، نودّ أن نعتذر عن هذا الإلغاء الذي جاء نتيجة تقصير منظمي الحفل (word of mouth) وعدم إلتزامهم بالعقد الموقع مع إدارة الفنانة مايا دياب. شكرا لجميع الذين حضروا على صبرهم وتفهمهم".



التوضيح الذي تمّ نشره