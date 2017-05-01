نانسي عجرم الأولى في مصر بألبوم حاسة بيك

نانسي كانت قد طرحت في وقت سابق فيديو كليب أغنية "حاسة بيك"، والذي تخطى الـ6 مليون مشاهدة

تصدّرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم سوق المبيعات في "فيرجين ميجا ستورز" في مصر بأجدث ألبوماتها الغنائية "حاسة بيك"، بعد مرور أسبوع على طرحه في الأسواق. علمًا أنّها كانت قد طرحت في وقت سابق فيديو كليب أغنية "حاسة بيك"، والذي تخطى الـ6 مليون مشاهدة، من كلمات الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، وإخراج ليلى كنعان.





غلاف ألبوم نانسي عجرم 9



ويشار إلى أنّ ألبوم "حاسة بيك" يضم 14 أغنية هي "حاسة بيك"، "حلم البنات"، "خمسة فرفشة"، "قلبى بيسأل عينى"، "خراب بيوت"، "الحب زي الوتر"، "كيفك بالحب"، "ومعاك"، "مش انت"، "ظبطت وخططت"، "بالصدفة"، "أي حب وأي غيرة"، "عم بتعلق فيك"، "روح يا شاطر".