اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي نانسي عجرم الأولى في مصر بألبوم حاسة بيك

فنانين

نانسي عجرم الأولى في مصر بألبوم حاسة بيك
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

نانسي عجرم الأولى في مصر بألبوم حاسة بيك

نانسي كانت قد طرحت في وقت سابق فيديو كليب أغنية "حاسة بيك"، والذي تخطى الـ6 مليون مشاهدة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-05-01 21:20:06 A A

تصدّرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم سوق المبيعات في "فيرجين ميجا ستورز" في مصر بأجدث ألبوماتها الغنائية "حاسة بيك"، بعد مرور أسبوع على طرحه في الأسواق. علمًا أنّها كانت قد طرحت في وقت سابق فيديو كليب أغنية "حاسة بيك"، والذي تخطى الـ6 مليون مشاهدة، من كلمات الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، وإخراج ليلى كنعان.


غلاف ألبوم نانسي عجرم 9

ويشار إلى أنّ ألبوم "حاسة بيك" يضم 14 أغنية هي "حاسة بيك"، "حلم البنات"، "خمسة فرفشة"، "قلبى بيسأل عينى"، "خراب بيوت"، "الحب زي الوتر"، "كيفك بالحب"، "ومعاك"، "مش انت"، "ظبطت وخططت"، "بالصدفة"، "أي حب وأي غيرة"، "عم بتعلق فيك"، "روح يا شاطر". 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 العشق المر الحلقة 26 مدبلجة 2017 | [697 قراءة]
2 سجينة الماضي الحلقة 140 مدبلجة HD اونلاين | [422 قراءة]
3 الحلقة السادسة من مسلسل فضيلة وبناتها | [341 قراءة]
4 الحلقة الحادية عشرة من مسلسل يونس ايمره مترجمة | [236 قراءة]
5 د.إياد خمايسي من كفركنا يخترع إبرة ذكية | [213 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 مصادر طبيّة: إصابة شاب بعيارات نارية في بئر السبع | [0 مشاركة]
2 هرتسليا: إصابة طفل بعد سقوطه عن دراجته | [0 مشاركة]
3 الحلقة الحادية عشرة من مسلسل يونس ايمره مترجمة | [0 مشاركة]
4 الجنوب: لائحة اتهام ضد مشتبه تزعم اكبر عصابة سرقة | [0 مشاركة]
5 مجلس كفرقرع: تعبيد شارع الظهرة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب