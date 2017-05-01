صور- تامر حسني نجم الجيل رسميًا في حفل أضواء المدينة

إتحاد الإذاعه والتلفيزيون المصري منح تامر رسمياً لقب نجم الجيل

قدّم تامر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنيات أرشيفه وأغنيات ألبومه الأخير عمري إبتدا

بحضور جماهيري كبير تخطى الـ40 ألف شخص، أحيا النجم المصري تامر حسني حفل ليالي "أضواء المدينة" في بورتو ساوث بيتش في العين السخنة. حيث قدّم تامر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنيات أرشيفه وأغنيات ألبومه الأخير "عمري إبتدا" التي ردّد معه الجميع كلماتها عن ظهر قلب وسط تفاعل كبير من الجمهور.



ممثلة هيئة إتحاد الإذاعه والتلفيزيون تمنح تامر درع تقدير ولقب نجم الجيل



من جهته، عبّر تامر حسني عن سعادته بعودة ليالي "أضواء المدينة" معه في هذا الحفل ورحّب بالجميع وإلتقط معهم أجمل صور الـSelfie التي ملأت الصفحات الإجتماعية والمواقع الإلكترونية كافّة. وتجدر الإشارة إلى أن التلفزيون المصري إختار تامر حسني لإعادة إحياء حفلات "أضواء الميدنة" لإعتباره الفنان الأكثر جماهيرية في مصر والوطن العربي ومنحه إتحاد الإذاعه والتلفيزيون رسمياً لقب نجم الجيل.