جانيت جاكسون تحصل على 500 مليون دولار من طليقها القطري

مجلة "بيبول" الأميركية كشفت مؤخراً أنّ "جاكسون والمانع تجمعهما صداقة متينة واحترام متبادل كما أنهما يعتزمان التعاون على تربية ابنهما معًا"

كثرت الشائعات والأقاويل بعد إنفصال النجمة العالمية جانيت جاكسون عن زوجها الملياردير القطري وسام المانع، خصوصًا فيما يتعلق بطفلهما الوحيد "عيسى" والبالغ من العمر 3 أشهر فقط. إلا أنّ مجلة "بيبول" الأميركية كشفت مؤخراً أنّ "جاكسون والمانع تجمعهما صداقة متينة واحترام متبادل كما أنهما يعتزمان التعاون على تربية ابنهما معًا".



جانيت جاكسون وطليقها الملياردير القطري وسام (أرشيف رويترز)

يذكر أنّ المانع كان قد نشر مؤخرًا صورة لطليقته جانيت، واصفاً إياها بالشخصية الأجمل في العالم وشاكراً حبها وتعاونها معه. هذا وكشف مدير أعمال جاكسون أنها ستحصل على 500 مليون دولار من زوجها الملياردير القطري وسام المانع بعد اتفاقهما على الطلاق، وليس 200 مليون كما أفادت مجموعة من الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة.