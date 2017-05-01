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أخبار محليات مصادر طبية: مصرع عابرة سبيل قرب الطيبة إثر تعرضها للدهس

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المثلث الجنوبي مصرع عابرة سبيل قرب الطيبة دهسا
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مصادر طبية: مصرع عابرة سبيل قرب الطيبة إثر تعرضها للدهس

سيتم فحص اسباب وقوع الحادث

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-05-01 12:22:06 A A

وصل الى موقع العرب بيان من ايحود هتسلا، جاء فيه: "تعرضت عابرة سبيل للدهس قرب معبر ايال، حيث قام المتطوعون من فرع السامرة وفرع الطيبة بعمليات انعاش للمصابة الا أنها باءت بالفشل وتم اقرار وفاتها. هذا وسيتم فحص اسباب وقوع الحادث"، وفقا للبيان. 

مكان الحادث

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "ظهيرة اليوم الاثنين في منطقة يهودا والسامرة بالمقطع ما بين مستوطنة تسوفيم ومعبر ايال وقع حادث طرق دام تخلله سقوط سيدة من السيارة التي كانت تستقلها وزوجها وهما من الوسط اليهودي سكان المنطقة هناك وذلك وعلى ما يبدو عودة لعدم احكام اغلاق باب السيارة وبالتالي مما اسفر عن مصرع السيدة على الفور- لها الرحمة ولعائلتها بالغ الصبر والسلوان. هذا وتواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.

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