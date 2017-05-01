الزرازير: وضع حجر الأساس لجناح جديد في ابتدائية عرب المزاريب

جاء في بيان المجلس المحلي في زرازير :

الجناح الجديد سيتم بناءه بتكلفة أكثر من 10 مليون شيكل لما فيه خير ورقي بلدنا بيت زرزير

عمّم المجلس المحلي في زرازير بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"بحضور رئيس المجلس المحلي في بيت زرزير عاطف غريفات، ومدير قسم الهندسة سلطان الهيب، ومدراء الاقسام في المجلس المحلي والشيخ وليد ديابات (أبو حامد)، ومديرة المدرسة بشرى مزاريب، ومفتش المعارف امين مقطرن، ووجهاء واهالٍ واعضاء المجلس من عرب المزاريب وطلاب ومعلمي ومعلمات المدرسة، تمّ وضع حجر الاساس للجناح الجديد للمدرسة الابتدائية في عرب المزاريب. ونشير إلى أنّ الجناح الجديد هو جناح مكان الجناح القديم في المدرسة، حيث أن البناء القديم أصبح يشكل خطرًا على المدرسة مما اقتضى هدمه وبناء جناح جديد مكانه".



خلال الاحتفال بوضع حجر الأساس



واختتم البيان:"الجناح الجديد سيتم بناءه بتكلفة أكثر من 10 مليون شيكل لما فيه خير ورقي بلدنا بيت زرزير. وننوّه أنّه قد تم وضع حجر الاساس لجناح جديد في المدرسة الابتدائية عرب الغريفات بتكلفة مماثلة لمدرسة عرب المزاريب قبل شهر تقريبا، وايضا سيتم هدم القسم القديم والخطر في المدرسة.

رئيس المجلس عاطف غريفات وهيئه ادارة المجلس المحلي وضعوا نصب أعينهم مجال التربية والتعليم وبناء الانسان، لأنّه وفقط بالعلم والتعليم ترقى الشعوب وتتطور لما فيه خير ورقي لبلدتنا بيت زرزير"، إلى هنا البيان.