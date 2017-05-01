كفركنا:الحاج عادل عبد القادر دهامشة (ابو العبد) في ذمة الله

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ال دهامشة في كفركنا ينعون بمزيد من الحزن والاسى وفاة الحاج عادل عبد القادر ابو العبد عن عمر يناهز الـ76 عاما وسيشع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين ، عند صلاة الظهر ، من مسجد ابو بكر الصديق . وانا لله وانا اليه راجعون.