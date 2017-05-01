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أخبار محليات كفركنا:الحاج عادل عبد القادر دهامشة (ابو العبد) في ذمة الله

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الناصرة والقضاء كفركنا:الحاج عادل عبد القادر دهامشة في ذمة الله
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كفركنا:الحاج عادل عبد القادر دهامشة (ابو العبد) في ذمة الله

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-05-01 11:20:27 A A

ال دهامشة في كفركنا ينعون بمزيد من الحزن والاسى وفاة الحاج عادل عبد القادر ابو العبد عن عمر يناهز الـ76 عاما وسيشع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين ، عند صلاة الظهر ، من مسجد ابو بكر الصديق . وانا لله وانا اليه راجعون.

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