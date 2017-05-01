اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية جماهير ريال مدريد تريد إيسكو بديلاً لبيل في مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد

رياضة وشباب

جماهير ريال مدريد تريد إيسكو بديلاً لبيل في الديربي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

جماهير ريال مدريد تريد إيسكو بديلاً لبيل في مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد

نشرت صحيفة آس الإسبانية نتائج استفتاء أجرته عبر موقعها الرسمي بخصوص اللاعب الأنسب ليعوض جاريث بيل المصاب في مباراة الغد

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة- تصوير: reuters
نشر: 2017-05-01 16:55:35 A A

 طالبت جماهير ريال مدريد من المدرب زين الدين زيدان الاعتماد على إيسكو بدلاً من جاريث بيل المصاب في مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم غد الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

ونشرت صحيفة آس الإسبانية نتائج استفتاء أجرته عبر موقعها الرسمي بخصوص اللاعب الأنسب ليعوض جاريث بيل المصاب في مباراة الغد.


واختارت نسبة 60% من الجماهير النجم الإسباني إيسكو ليكون المكمل لثلاثي خط الهجوم، متفوقاً على كل من ماركو أسينسيو، خاميس رودريجيز ولوكا فاسكيز.واحتل أسينسيو المرتبة الثانية بنسبة 21%، في حين حصل النجم الكولومبي خاميس على نسبة 13%، أما لوكاس فاسكيز فكان الخيار الأخير للجماهير بنسبة 6% فقط.
وتوقعت الصحيفة أن يدفع زيدان بإيسكو في المباراة كما فعل في لقاء العودة أمام بايرن ميونخ، لاسيما وأنه لم يشركه في المباراة الماضية ضد فالنسيا.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 العشق المر الحلقة 26 مدبلجة 2017 | [485 قراءة]
2 رمات غان: اعتقال عجوز بشبهة الاعتداء جنسيا على عابرات | [480 قراءة]
3 سجينة الماضي الحلقة 140 مدبلجة HD اونلاين | [243 قراءة]
4 ليبرمان يرفض طلب النائب جبارين تعويض عائلة دوابشة | [223 قراءة]
5 الحلقة السادسة من مسلسل فضيلة وبناتها | [171 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 مصادر طبيّة: إصابة شاب بعيارات نارية في بئر السبع | [0 مشاركة]
2 هرتسليا: إصابة طفل بعد سقوطه عن دراجته | [0 مشاركة]
3 الحلقة الحادية عشرة من مسلسل يونس ايمره مترجمة | [0 مشاركة]
4 الجنوب: لائحة اتهام ضد مشتبه تزعم اكبر عصابة سرقة | [0 مشاركة]
5 مجلس كفرقرع: تعبيد شارع الظهرة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب