جماهير ريال مدريد تريد إيسكو بديلاً لبيل في مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد

نشرت صحيفة آس الإسبانية نتائج استفتاء أجرته عبر موقعها الرسمي بخصوص اللاعب الأنسب ليعوض جاريث بيل المصاب في مباراة الغد

طالبت جماهير ريال مدريد من المدرب زين الدين زيدان الاعتماد على إيسكو بدلاً من جاريث بيل المصاب في مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم غد الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية نتائج استفتاء أجرته عبر موقعها الرسمي بخصوص اللاعب الأنسب ليعوض جاريث بيل المصاب في مباراة الغد.



واختارت نسبة 60% من الجماهير النجم الإسباني إيسكو ليكون المكمل لثلاثي خط الهجوم، متفوقاً على كل من ماركو أسينسيو، خاميس رودريجيز ولوكا فاسكيز.واحتل أسينسيو المرتبة الثانية بنسبة 21%، في حين حصل النجم الكولومبي خاميس على نسبة 13%، أما لوكاس فاسكيز فكان الخيار الأخير للجماهير بنسبة 6% فقط.

وتوقعت الصحيفة أن يدفع زيدان بإيسكو في المباراة كما فعل في لقاء العودة أمام بايرن ميونخ، لاسيما وأنه لم يشركه في المباراة الماضية ضد فالنسيا.