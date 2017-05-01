اتهام شاب من اللقية بالتسبب بحادث أدى الى مصرع شخص قرب القدس
بيان المحكمة:
بعد عدة دفعات أسقط المتهم واحدة من قطع الباطون التي امسكت بالجدار نحو الشارع وواصل طريقه بحيث كانت هذه القطعة تصد الطريق
بعد فترة زمنية قصيرة وصل الى المكان سائق الشاحنة حيث كان يسافر باتجاه بيت شيمش وهناك صعد على قطعة الباطون التي تركها المتهم على الطريق فانحرفت الشاحنة عن مسارها
قدمت النيابة العامة في لواء القدس "لائحة اتهام الى المحكمة المركزية في المدينة ضد شاب (27 عاما) من النقب تنسب له: التسبب بالوفاة دون عمد، القيادة بدون رخصة ومخالفات أخرى"، وفقا للبيان.
ويستدل من لائحة الاتهام أنه "يوم 11.4.17 وعند ساعات المساء أخذ المتهم سيارة عمه وقادها ورخصته غير سارية المفعول وتجاه مدينة رهط ومن هناك لاتجاه بيت شيمش، وقرابة الساعة 04:30 فجرا جرت اعمال ترميم في شارع 38 تتعلق بوضع البنية التحتية بشكل واسع بهدف توسيع الشارع. وفي هذا الاطار تم تحديد الشارع بحواشيه من خلال جدار مصنوع من قطع باطون مربوطة بقيد حديدي يمكن ازاحتها. وقد كان الجدار يقطع منطقة الاعمال والاشغال في المكان بينما تم استعمال جوانب الشارع كطريق خدمة لمواصلة العمل فيه، وكانت تضاريسها ضيقة ولا تسمح بدخول السيارة اليها. وفي الموعد الذي تم ذكره كان المتهم يقود سيارته في شارع الخدمة المذكور باتجاه القدس وفجأة وعندما اصبحت الطريق ضيقة نزل المتهم من سيارته وقام بفصل القيود الحديدية التي أمسكت بقطع الباطون بواسطة قضيب حديدي وعاد المتهم الى سيارته وقام بدفع حواجز الباطون لعدة مرات من أجل ايجاد فتحة يمر بها ويواصل طريقه. وبعد عدة دفعات أسقط المتهم واحدة من قطع الباطون التي امسكت بالجدار نحو الشارع وواصل طريقه بحيث كانت هذه القطعة تصد الطريق"، وفقا للبيان.
وتابع بيان المحكمة: "وبعد فترة زمنية قصيرة وصل الى المكان سائق الشاحنة حيث كان يسافر باتجاه بيت شيمش وهناك صعد على قطعة الباطون التي تركها المتهم على الطريق فانحرفت الشاحنة عن مسارها باتجاه المسار المقابل واصطدمت وجها بوجه بسيارة من نوع سيات كانت تسير في الجهة المقابلة ما ادى الى مصرع سائقها وذلك بعد اصابته بجروح خطيرة جدا وكانت حالته حرجة فبقي عالقا بداخل السيارة لمدة ساعة ولقي مصرعه"، وفقا للبيان.