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اتهام شاب من اللقية بالتسبب بحادث أدى الى مصرع شخص قرب القدس

بيان المحكمة:

بعد عدة دفعات أسقط المتهم واحدة من قطع الباطون التي امسكت بالجدار نحو الشارع وواصل طريقه بحيث كانت هذه القطعة تصد الطريق

بعد فترة زمنية قصيرة وصل الى المكان سائق الشاحنة حيث كان يسافر باتجاه بيت شيمش وهناك صعد على قطعة الباطون التي تركها المتهم على الطريق فانحرفت الشاحنة عن مسارها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-05-01 12:31:01 A نشر: 2017-05-01 12:31:01 A