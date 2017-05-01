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رياضة وشباب رياضة عالمية مورينيو: سنفعل كل ما في وسعنا أمام سيلتا فيجو رغم الإصابات

رياضة وشباب

مورينيو: سنفعل كل ما في وسعنا أمام سيلتا فيجو
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مورينيو: سنفعل كل ما في وسعنا أمام سيلتا فيجو رغم الإصابات

مورينيو:

لن أتحدث عن فيل جونز أو كريس سمولينج الغائبان للإصابة، بل إنني سعيد للغاية بما فعله خوان ماتا، الذي قدم أقصى ما لديه ليكون جاهزًا لخوض المباراة 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-05-01 15:25:19 A A

عبّر جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بشكل علني عن غضبه من الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق، وذلك عقب انضمام الثنائي لوك شاو وإيريك بيلي لقائمة طويلة من الغيابات خلال الفترة الأخيرة. وقال مورينيو في تصريحات عبر صحيفة "صن" البريطانية: "لا أعرف سر هذه الإصابات، وأعتقد أن إصابة لوك شاو قوية، خاصة أنها أجبرته على الخروج من الملعب بعد مرور 10 دقائق فقط من لقاء سوانزي".


مورينيو يتحدث مع ماركوس

وواصل: "لن أتحدث عن فيل جونز أو كريس سمولينج الغائبان للإصابة، بل إنني سعيد للغاية بما فعله خوان ماتا، الذي قدم أقصى ما لديه ليكون جاهزًا لخوض المباراة".

وأتم جوزيه مورينيو: "سنفعل كل ما في وسعنا بمباراة سيلتا فيجو يوم الخميس في الدوري الأوروبي، وسواء تأهلنا للمباراة النهائية أم لا، سأكون سعيدًا بما قدمه اللاعبون هذا الموسم".

وتضم قائمة إصابات مانشستر يونايتد كل من ماركو روخوس، زلاتان إبراهيموفيتش بخلاف جونز وسمولينج وأخيرًا بيلي ولوك شاو.

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