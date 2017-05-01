ريفلين: علينا أن نمنع الحروب المقبلة وأن نكون مستعدين لدفع ثمن وجودنا

ريفلين:

يجب علينا بداية أن نحافظ على سلامة وأمن مواطنينا ودولتنا، ثانياً أن نبذل كل جهد مستطاع لحماية جنودنا خلال أدائهم لمهامهم

قال الرئيس الاسرائيلي رؤوفن رفلين خلال كلمة له في مراسم إحياء ما يسمى ذكرى قتلى معارك "إسرائيل" التي أجريت في حائط البراق في القدس: "يجب علينا أن لانمنع الحرب المقبلة وإنما منع الحروب المقبلة". وأضاف: "يجب علينا أن نكون دائما جاهزين أكثر من الجاهزين، وممتازين أكثر من الممتازين، أن نفحص أنفسنا دوماً، نستبق الأحداث دوماً بخطوة، علينا الإنشغال ليس بمنع الحرب المقبلة، وإنما بمنع الحروب المقبلة بكل ما أوتينا من قوة“.



ليبرمان و ريفلين

وتابع: "نعلم أن هناك ثمناً لوجودنا هنا، يوجد ثمن لحريتنا ومستعدون لدفع هذا الثمن".

وأضاف في كلمته: "يجب علينا بداية أن نحافظ على سلامة وأمن مواطنينا ودولتنا، ثانياً أن نبذل كل جهد مستطاع لحماية جنودنا خلال أدائهم لمهامهم".