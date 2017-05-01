عياش شبلي: أعد بدمج اللاعبين الناشئين في كل فريق سأدربه

يشغل عياش شبلي (40 عاما) وظيفة مدير قسم الرياضة، وله تجربة سابقة في مجال التدريب ضمن فرق الشبيبة والأشبال

ينوي المدرب عياش شبلي، ابن عرب الشبلي، العودة الى ممارسة تدريب الفرق بعد انقطاع لعدة سنوات، بسبب انشغاله في عمله ضمن مجلس الشبلي – أم الغنم.



عياش شبلي



ويشغل عياش شبلي (40 عاما) وظيفة مدير قسم الرياضة، وله تجربة سابقة في مجال التدريب ضمن فرق الشبيبة والأشبال.

وقال عياش شبلي:"أنا معني بتدريب فريق من احدى الدرجتين الثانية أو الثالثة، لأنه تتوفر لدي القدرات لفعل ذلك، بهدف العودة الى ممارسة مهنة أحببتها جدا، وسأساهم برفع مستوى اللاعبين والتشديد على دمج أكبر عدد ممكن من اللاعبين الناشئين في كل فريق سأدربه، فهم عماد المستقبل وضمان نجاح مسيرة كل فريق".