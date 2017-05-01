مسؤولو النهضة الناصرة باشروا التخطيط للموسم المقبل ضمن الدرجة الثانية

عبد أبو ناجي:

شكر خاص لرجل الاعمال صبري مصاروة على دعمه السخي للفريق ولا ننسى وعود رئيس البلدية علي سلام بأنه سيدعم الفريق بميزانيه تليق بفريق يمثل مدينة الناصرة ليمثلها على أحسن وجه

باشر مسؤولو فريق النهضة الناصرة في الاستعدادا لمباريات الموسم الكروي المقبل، ضمن دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وقال الاداري عبد أبو ناجي: "بدأنا بالتحضير للموسم المقبل، حيث هدفنا التواجد في القسم العلوي وسنعمل جاهدين من اجل كسب بطاقة الصعود الى مصاف الدرجة الأولى".



خالد موعد وصبري مصاروة



وقال أنه تم عقد جلسة عمل للادارة، وخلاله تم الاتفاق على التعاقد مع مدرب مجرب في القريب العاجل، عدا عن ابقاء هيكل الفريق من الموسم الماضي وتعزيزه ببعض المواقع المهمه لدفع الفريق الى الأمام. كما تعمل الاداره على توسيع كادرها من اجل تقويته ماديا ومعنويا وتهيب برجال اعمال وكل شخص قادر على مساعده الفريق بالانضمام اليه، خاصة أنه يضم لاعبين من جميع أحياء المدينة.



وتابع عبد أبو ناجي: "تشكر ادارة الفريق كل من دعم الفريق وبالاخص شركه نزارين تورز وبمسؤليها توفيق وجعفر العفيفي والاخ عبد العفيفي، وايضا شكر خاص لرجل الاعمال صبري مصاروة على دعمه السخي للفريق ولا ننسى وعود رئيس البلدية علي سلام بأنه سيدعم الفريق بميزانيه تليق بفريق يمثل مدينة الناصرة ليمثلها على أحسن وجه".