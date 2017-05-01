أيوب أبو رنة:

الحظ خان مكابي اكسال ضمن اختبارات الصعود، ولكن لا يمكن انكار الموسم الجيد جدا الذي قدمناه، ونأمل أن يكون الموسم المقبل أفضل

قال حارس المرمى أيوب أبو رنة، ابن يافة الناصرة، أن الحظ لم يلعب دورا الى جانب فريقه مكابي اخاء اكسال، ضمن اختبارات الصعود الى مستوى فرق الدرجة الأولى، حيث خسر في مرحلة ثمن النهائي أمام فريق هبوعيل زلفة بركلات الجزاء الترجيحية، ضمن دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب".



أيوب أبو رنة



وتناوب أيوب أبو رنة في الذود على مرمى الفريق مع حارس المرمى البديل يريف كرونينبيرج، علما أن أيوب أثبت نفسه من خلال مشاركته في الكثير من المباريات.

وأضاف أيوب أبو رنة: "الحظ خان مكابي اكسال ضمن اختبارات الصعود، ولكن لا يمكن انكار الموسم الجيد جدا الذي قدمناه، ونأمل أن يكون الموسم المقبل أفضل".

