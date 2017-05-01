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منبر العرب شعر حصْدُ الجوائز/بقلم: اسماء طنوس

منبر العرب

حصْدُ الجوائز/بقلم: اسماء طنوس
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حصْدُ الجوائز/بقلم: اسماء طنوس

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-05-01 14:50:06 A A

أيار شهر الفوز والرِّبحِ الوَفيـر--- فيّو الحصـــاد وجَمْــعِ غِلّاتُه
فِيّو اللّي رِبِح وكان كَنزُه كبيـر--- وحصَد جوايِز من تَعَب دَيّاتُـه
وفِيّو اللّي نجـح وفاز بالتّقــديـر--- وحَصَّل شِهـادِه من نجاحــاتُــه
وفِيّو اللّي شِعرُه كالمطرِغزيـر--- واللّي ألَّف قصّه من حكاياتُـــه
و اللّي دربُه كان قُدّامُــه يســير--- تغَلَّب عَكُلِّ الصعاب بطُرُقاتُــه
وفِيّوأعمى القلب قدأصبح بصير--- مِن رِضى الرّحمان بِسماواتُــه
وفِيّو اللّي رِبْح التّاج كأنّـُه أمـير--- ومِنّو العبير انتشر مِن كتاباتُــه
ولاقى صَدَى مِن جَوْدِةِ التّعبـير--- وكان الغِنا والشِّعْر مِن دلالاتُــه
وشَدّ القِوَى بالرّبّ إلهُه القديــر--- حتّى إلهِ الكون تقَبَّـل صَلاواتُــه
وقال عِندَ الإلـهِ مـــا في عسـير--- ولا في فَـــشَــل قُـــدّام قُــدراتـُه
وياللّي بِيِسعَى منِ الصُّبِح بَكّيـــر--- بيِرمي الكسل وبيقول يا رحمان
بتِتفَتّحِ الأبواب مِن كُل جِهاتُه

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