حصْدُ الجوائز/بقلم: اسماء طنوس

أيار شهر الفوز والرِّبحِ الوَفيـر--- فيّو الحصـــاد وجَمْــعِ غِلّاتُه

فِيّو اللّي رِبِح وكان كَنزُه كبيـر--- وحصَد جوايِز من تَعَب دَيّاتُـه

وفِيّو اللّي نجـح وفاز بالتّقــديـر--- وحَصَّل شِهـادِه من نجاحــاتُــه

وفِيّو اللّي شِعرُه كالمطرِغزيـر--- واللّي ألَّف قصّه من حكاياتُـــه

و اللّي دربُه كان قُدّامُــه يســير--- تغَلَّب عَكُلِّ الصعاب بطُرُقاتُــه

وفِيّوأعمى القلب قدأصبح بصير--- مِن رِضى الرّحمان بِسماواتُــه

وفِيّو اللّي رِبْح التّاج كأنّـُه أمـير--- ومِنّو العبير انتشر مِن كتاباتُــه

ولاقى صَدَى مِن جَوْدِةِ التّعبـير--- وكان الغِنا والشِّعْر مِن دلالاتُــه

وشَدّ القِوَى بالرّبّ إلهُه القديــر--- حتّى إلهِ الكون تقَبَّـل صَلاواتُــه

وقال عِندَ الإلـهِ مـــا في عسـير--- ولا في فَـــشَــل قُـــدّام قُــدراتـُه

وياللّي بِيِسعَى منِ الصُّبِح بَكّيـــر--- بيِرمي الكسل وبيقول يا رحمان

بتِتفَتّحِ الأبواب مِن كُل جِهاتُه

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