إضراب الأسرى يدخل يومه الـ15.. منع الاهالي من الزيارات واستمرار فعاليات الاسناد

اعلنت لجنة اسناد الاسرى عن لسلة من الفعاليات اليوم الاثنين 1 أيّار 2017 لإسناد الأسرى المضربين

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وسط أوضاع صحية خطيرة يدخل اضراب الاسرى الفلسطينيين وعددهم قرابة الـ1600 أسير يومه الخامس عشر في السجون الاسرائيلية. هذا وتواصل السلطات الاسرائيلية بممارسة سياسية منع الاهالي من زيارة الاسرى المضربين لليوم الـ 15 على التوالي.



خلال مظاهرة نصرة للأسرى في الضفة



وفي الاراضي الفلسطينية والشتات والعالم تتواصل فعاليات الاسناد والمناصرة للاسر عبر المسيرات والمهرجانات والفعاليات التي يتخللها رفع صور الاسرى والاعلام الفلسطينية.

واعلنت لجنة اسناد الاسرى عن لسلة من الفعاليات اليوم الاثنين 1 أيّار 2017 لإسناد الأسرى المضربين.

