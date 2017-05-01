اصابة مواطن عربي بجروح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق النار في الرملة
المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:
باشرت الشرطة التحقيق يكافة التفاصيل والملابسات
اليوم: ارتفاع على اسعار البنزين ليصل 6.21 شاقل للتر الواحد أفادت مصادر صحفية اسرائيلية أن سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 ارتفع الليلة بـ6
جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال ساعات الليلة الماضية تم استلام اخطار في الشرطة مفاده اطلاق نار في شارع هرتسل في الرملة ومن ثم اخطار لاحق مفاده وصول مواطن عربي من السكان هناك للعلاج في مستشفى اساف هروفيه مع وصف حالته الناتجة عن تعرضه لاصابة من جراء عيارات نارية بالمتوسطة، هذا وباشرت الشرطة التحقيق يكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.
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