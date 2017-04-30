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رياضة وشباب رياضة عالمية نابولي يقترب من الوصافة بالفوز على إنتر ميلان

رياضة وشباب

نابولي يقترب من الوصافة بالفوز على إنتر ميلان
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نابولي يقترب من الوصافة بالفوز على إنتر ميلان

جاء هدف المباراة الوحيد لنابولي في شباك إنتر ميلان بعد مرور 43 دقيقة سجل اللاعب الإسباني خوسيه كاليخون

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-30 23:48:21 A A

حقق نابولي الفوز على إنتر ميلان بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.واقترب نابولي من وصافة الدوري بهذا الفوز بعد سقوط روما أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع فريق الجنوب رصيده إلى النقطة 74 مقابل 75 نقطة للجيلاروسي.


وفي نفس الوقت فقد إنتر ميلان فرصة مشاركة جاره ميلان في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي بعد تعادل الأخير مع كروتوني، ليتجمد رصيده عند النقطة 56 في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن الروسونيري.وجاء هدف المباراة الوحيد لنابولي في شباك إنتر ميلان بعد مرور 43 دقيقة سجل اللاعب الإسباني خوسيه كاليخون. 
 

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