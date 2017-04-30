توتنهام يقهر آرسنال في الديربي ويواصل مطاردة تشيلسي

رفع توتنهام رصيده إلى النقطة 77 وظل في المركز الثاني خلف تشيلسي بفارق 4 نقاط، في حين تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 60 وظل في المركز السادس

تمكن توتنهام هوتسبير من الفوز على غريمه التقليدي آرسنال بهدفين نظيفين في مواجهة ديربي شمال لندن ضمن إطار الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وواصل توتنهام مطاردة تشيلسي المتصدر بهذا الفوز الثمين ليقلص الفارق مجدداً إلى 4 نقاط فقط.



وافتتح توتنهام باب التسجيل بحلول الدقيقة 56 عن طريق ديلي آلي بعد مجهود فردي رائع من إيريكسين، قبيل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط من علامة الجزاء.وسيطر توتنهام على معظم أوقات المباراة وخلق فرص أكثر من جاره اللدود، حيث أخرج بيتر تشيك العديد من الكرات الخطيرة التي كانت كفيلة بخروج آرسنال بخسارة تاريخية لو دخلت المرمى.ورفع توتنهام رصيده إلى النقطة 77 وظل في المركز الثاني خلف تشيلسي بفارق 4 نقاط، في حين تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 60 وظل في المركز السادس.