تشيلسي يسحق إيفرتون في معقله ويقترب من التتويج باللقب

رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 81 ووسع الفارق إلى 7 نقاط مع توتنهام الذي سيواجه آرسنال اليوم، في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 58 وظل في المركز 7

حقق تشيلسي فوزاً ثميناً على مضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “جوديسون بارك” ضمن إطار الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين مع أفضل نسبية للبلوز في الاستحواذ على الكرة وبعدد الفرص السانحة للتسجيل.





ارتفع رتم اللقاء مع بداية الشوط الثاني، وتمكن تشيلسي من تسجيل الهدف الأول بحلول الدقيقة 66 عن طريق بيدرو رودريجيز الذي سهل مهمة فريقه في المباراة.واصل تشيلسي فرض سيطرته على اللقاء حتى تمكن جاري كاهيل من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 79، قبل أن يضيف البديل ويليان الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 81 ووسع الفارق إلى 7 نقاط مع توتنهام الذي سيواجه آرسنال اليوم، في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 58 وظل في المركز 7.