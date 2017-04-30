تقارير: أبريل شهر المعاناة والفقر التهديفي لبنزيما

موراتا لم يقدم المطلوب خلال مباراة فالنسيا والهدف الذي جاء من المهاجم بواسطة كريستيانو رونالدو وليس من أقدام الفرنسي

يُعاني الفرنسي كريم بنزيما ، مهاجم ريال مدريد الإسباني من تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بنزيما غاب عن التهديف في شهر أبريل بعدما سجل هدفا وحيدا في لقاء ديبورتيفو ألافيس بالثاني من الشهر ليواصل مستواه المتواضع رفقة الفريق الملكي.





كريم بنزيما



وأشارت الصحيفة إلى أن موراتا لم يقدم المطلوب خلال مباراة فالنسيا والهدف الذي جاء من المهاجم بواسطة كريستيانو رونالدو وليس من أقدام الفرنسي. وأضافت الصحيفة أن موراتا يتفوق على بنزيما في عدد الأهداف في الليجا مع قلة المباريات بعدما أحرز الثاني 9 أهداف مقابل 13 لأول.