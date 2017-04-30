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جامعات / مدارس اخبار المدارس يوم التّوجيه الأكاديمي الثّالث في قلنسوة

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المثلث الجنوبي يوم التّوجيه الأكاديمي الثّالث في قلنسوة
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يوم التّوجيه الأكاديمي الثّالث في قلنسوة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-30 18:47:22 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من رابطة أكاديميي قلنسوة جاء فيه :" يوم التّوجيه الأكاديمي الثّالث  ، مش عارف شو بدك تتعلّم؟ طب؟ هندسة؟ فنون؟ علم نفس؟ رياضة؟ كيمياء؟ تمريض أو غيره؟
مش عارف قديش لازمك علامات بجروت أو بسيخومتري لحتّى تنقبل بالموضوع اليّ اخترته؟ مش عارف انت شو لازم تعمل لحتّى تنقبل؟
مش عارف ايش هي المواضيع الي فيك تدرسها بالدّولة؟ حابب تسمع عنها أكثر؟
كل هذه التّساؤلات جوابها رح يكون عنّا بيوم التّوجيه الأكاديمي الثّالث
تدعوك رابطة أكاديميي قلنسوة "راق" لحضور يوم التّوجيه الأكاديمي الثّالث وذلك يوم الجمعة القادم – 5.5.17
ما بين السّاعة الرّابعة والسّابعة مساءً
في قاعة السّل العامّة. ويشار الى ان الراعي الرسمي للحفل هو منتزه ومخبز النجوم - قلنسوة

يتضمّن برنامج اليوم:
 - محاضرة قيّمة بعنوان " إتخاذ القرار"
- زوايا متعدّدة يقدمها طلاب أكاديميين - ستُعْرَض من خلالها شتّى التّخصّصات الدّراسيّة الموجودة في الجامعات والكليّات المختلفة في البلاد.
في هذه الفقرة سنقوم بالإجابة عن أيّ تساؤلات لديكم بخصوص التّخصّصات الدّراسيّة والمواضيع المثيرة المتوفّرة حاليًا في حقل الدّراسة الأكاديمي.
كما ويمكنكم في هذا اليوم ترك التّفاصيل الشّخصيّة الخاصّة بكم، حتى نتواصل معكم مستقبلًا نحن أعضاءرابطة أكاديميي قلنسوة لمساعدتكم في قضيّة الانتساب للتّعليم الأكاديمي من خلال الاستفسار عن أيّ تساؤلات لديكم بخصوص المواضيع المختلفة التي يمكنكم دراستها.
طلابنا الأعزاء فكرة هذا اليوم جاءت من تجربة شخصيّة نحن أنفسنا مررنا بها عندما أنهينا المرحلة الثّانويّة وكنّا بحاجة لتوجيه ومساعدة في قضيّة اختيار الموضوع الذي سندرسه ليصبح مهنتنا! نفس الصّعوبة، التّوتّر والقلق أصابنا عندما كنّا مكانكم! لذلك وجدنا أنّه من واجبنا تقديم أدنى فرصة لمساعدة أكبر عدد منكم، وهذا اليوم هو فقط الخطوة الأولى لذلك!".


 

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